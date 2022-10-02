Кандидаты в президенты Бразилии призвали решать украинский кризис путем диалога

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также действующий глава страны Жаир Болсонару, участвующие в гонке за главный пост в государстве, заявили, что ситуацию на Украине необходимо решать путем диалога, сообщает РИА "Новости".