ЦИК: явка на выборах в Госдуму превысила 45%

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Явка на выборах в Госдуму IX созыва превысила 45%. Об этом 20 сентября заявили в Центризбиркоме РФ.
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