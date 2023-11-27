Президент наградил директора школы из Новосибирской области за героизм на СВО

Директор Заковряжинской школы Сузунского района получил медаль Жукова за выполнение задач СВО.Директор Заковряжинской школы Сузунского района Новосибирской области Константин Галинский награждён медалью Жукова за проявленные в ходе специальной военной операции отвагу и героизм.
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