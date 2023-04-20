Товарищеский матч США – Мексика 1:1 (0:0, 1:1) Дата проведения 20 апреля, 05.00, «University of Phoenix Stadium» Онлайн матча Голы: 0:1 – 55 Антуна, 1:1 – 81 Феррейра.
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