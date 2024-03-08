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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси забил «Нэшвиллу», продлив результативную серию (4+1) до 4 матчей. У Суареса 3+4 в сезоне

Форвард «Интер Майами» отличился в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом» (2:2).

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