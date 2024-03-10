Хлеб может быть свежим несколько недель. Показываем, что нужно сделать

После того, как свежий хлеб достанут из печи в пекарне, его вкус начинает изменяться. Обычно через 48 часов хлеб теряет свой вкус и становится жестким, но при соблюдении определенных правил хранения этот срок можно увеличить.
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