Steak Lovers
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Steak Lovers

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Хлеб может быть свежим несколько недель. Показываем, что нужно сделать

Хлеб может быть свежим несколько недель. Показываем, что нужно сделать

После того, как свежий хлеб достанут из печи в пекарне, его вкус начинает изменяться. Обычно через 48 часов хлеб теряет свой вкус и становится жестким, но при соблюдении определенных правил хранения этот срок можно увеличить.

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