Ничушкин выбыл на долгий срок из-за травмы

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин выбыл на долгий срок. Как сообщает журналист The Denver Gazette, восстановление хоккеиста после травмы будет проходить дольше, чем предполагалось.
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