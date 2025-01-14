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  • Вячеслав Денисов
    А наши ПОЛИТИКИ, специально подчёркиваю - именно политики, берегут мосты через Днепр, несмотря на то, что именно чере...Покрытие на мосту...

Ничушкин выбыл на долгий срок из-за травмы

Ничушкин выбыл на долгий срок из-за травмы

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин выбыл на долгий срок. Как сообщает журналист The Denver Gazette, восстановление хоккеиста после травмы будет проходить дольше, чем предполагалось.

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