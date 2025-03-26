В Новосибирской области двух телефонных мошенников осудили на реальные сроки

Своими действиями они нанесли ущерб пострадавшим на сумму 870 тысяч рублей.Искитимский районный суд вынес приговор по уголовному делу, в котором фигурируют два местных жителя, обвинённых в телефонных мошенничествах.
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