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Царьград

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    Их надо расстрелять ночью. Потом позвать переводчиков."Санаторий" для т...
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В Новосибирской области двух телефонных мошенников осудили на реальные сроки

В Новосибирской области двух телефонных мошенников осудили на реальные сроки

Своими действиями они нанесли ущерб пострадавшим на сумму 870 тысяч рублей.Искитимский районный суд вынес приговор по уголовному делу, в котором фигурируют два местных жителя, обвинённых в телефонных мошенничествах.

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