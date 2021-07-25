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Врачи еще не разрешили Лундквисту играть. Он восстанавливается после операции на сердце

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан сообщил, что врачи еще не дали разрешение голкиперу Хенрику Лундквисту на участие в играх.

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