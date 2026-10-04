Спорт и диета
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Спорт и диета

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Тридцать веганских открытий: от русской печи до азиатского баланса вкусов

Тридцать веганских открытий: от русской печи до азиатского баланса вкусов

Когда я впервые задумалась о том, чтобы собрать в одном месте рецепты, которые не просто насыщают, а рассказывают истории, мне хотелось уйти от привычного деления на «постное» и «обычное».

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