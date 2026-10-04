Тридцать веганских открытий: от русской печи до азиатского баланса вкусов

Когда я впервые задумалась о том, чтобы собрать в одном месте рецепты, которые не просто насыщают, а рассказывают истории, мне хотелось уйти от привычного деления на «постное» и «обычное».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Утренний рацион д...
- Франко Коломбо: с...
- Почему гречка раз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым