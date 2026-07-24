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SPORT24.ru

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«Реал» готов заплатить за вингера «Лейпцига» Диоманде 100 миллионов евро

«Реал» готов заплатить за вингера «Лейпцига» Диоманде 100 миллионов евро

Испанский «Реал Мадрид» готов заплатить 100 миллионов евро за покупку ивуарийского вингера немецкого «РБ Лейпциг» Яна Диоманде.

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