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Сергей Коньков: «Салават» не выглядит командой, готовой идти за трофеем. Им нужно серьезно усиливать состав»

«Я считаю, что «Ак Барс» в первом матче (2:3), когда он играл в Уфе, доминировал. Возможно, они слишком поверили в свои силы, и поэтому у них появились проблемы с дисциплиной, чем и воспользовался «Салават Юлаев».

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