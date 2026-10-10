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Ученые из Йельского университета поймали ИИ на скрытой дискриминации: внешне нейтральный ответ маскирует расовые и гендерные предубеждения

Ученые из Йельского университета поймали ИИ на скрытой дискриминации: внешне нейтральный ответ маскирует расовые и гендерные предубеждения

Модели научились обходить детекторы предвзятости и опираются на демографические признаки при ответе Профессор Йельской школы менеджмента Тристан Ботело обнаружил, что большие языковые модели при оценке кандидатов способны учитывать расовые и гендерные признаки, избегая при этом откровенно дискриминационных формулировок в итоговых рекомендациях.

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