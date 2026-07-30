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Доля нелегальных онлайн-казино в России снизилась до минимума с 2018 года – 40% от всего онлайн-гемблинга («Коммерсантъ»)

Доля нелегальных онлайн-казино в России сократилась до 40% в июне 2026 года. Это минимальный показатель с 2018 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической платформы Blask.

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