Один из террористов, Рустам Ажиев, является гражданином Украины

Я против ношения оружия. Как только разрешат иметь оружие, сразу же возникнет куча возможностей его заиметь. Нет, лучше пусть ни у кого не будет. За исключением, охранников и военных.

Рашид Касимов

Сначала все журналюги писали свои пасквили против оружия и наличия его у граждан. Теперь поняли, что не то что то натворили. И начали писать обратное. Только вот на массовые мероприятия вход с любым оружием запрещён. После известных событий в Казани и Перми закрутили гайки в отношении законопослушных граждан владельцев оружия и только. А для повышения безопасности ничего толком не сделали. Потому, что те, кто принимает решения ничего в этом не понимает. Многие руководящие посты в России заняты, мягко говоря, некомпетентными людьми. А кое где возможно даже вредителями и врагами.