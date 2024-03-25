Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Один из террористов, Рустам Ажиев, является гражданином Украины

Один из террористов, Рустам Ажиев, является гражданином Украины

Воевал в Вооруженных силах Украины в 2022 году источникСайт посольства Украины в Таджикистане вербовал таджиков в Украинский Иностранный легион для борьбы против России.

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Комментарии
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Егор П
а кто сказал что у русских &quot;нет&quot; стволов?)
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1 час.
Анна Лисовская
Я против ношения оружия. Как только разрешат иметь оружие, сразу же возникнет куча возможностей его заиметь. Нет, лучше пусть ни у кого не будет. За исключением, охранников и военных.
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47 мин.
Рашид Касимов
Сначала все журналюги писали свои пасквили против оружия и наличия его у граждан. Теперь поняли, что не то что то натворили. И начали писать обратное. Только вот на массовые мероприятия вход с любым оружием запрещён. После известных событий в Казани и Перми закрутили гайки в отношении законопослушных граждан владельцев оружия и только. А для повышения безопасности ничего толком не сделали. Потому, что  те, кто принимает решения ничего в этом не понимает. Многие руководящие посты в России заняты, мягко говоря, некомпетентными людьми. А кое где возможно даже вредителями и врагами.
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39 мин.

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