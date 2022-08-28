"Переделу" в рыбной отрасли назначили парламентские слушания в Госдуме РФ

Резонансный законопроект о втором этапе программы инвестиционных квот, вызвавший консолидированную критику со стороны органов власти приморских регионов, пройдет процедуру парламентских слушаний при его рассмотрении в Государственной Думе РФ.
Популярные статьи
- Лучше всех: российский военнослужащий стал самым точным в истории Армейских международных игр
- Руководители высших военно-учебных заведений государств – участников СНГ выступили за расширение научного сотрудничества в формате Содружества
- В Белоруссии команды конкурса Армейских международных игр «Стальная магистраль» обменялись подарками
Свежие комментарии