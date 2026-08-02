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Zero Hedge

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Disease Caused By Cyclospora Parasite Now In 45 States: CDC

Disease Caused By Cyclospora Parasite Now In 45 States: CDC

Disease Caused By Cyclospora Parasite Now In 45 States: CDC A disease caused by a parasite called Cyclospora has been recorded in 45 states this summer, the Centers for Disease Control and Prevention said in an update.

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