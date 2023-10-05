Politico: в Киеве боятся, что уход Маккарти приведет к прекращению помощи США

Как указывает в своем материале для Politico журналистка Вероника Мелкозерова, украинские официальные лица находятся в замешательстве и в частных беседах выражают серьезную обеспокоенность относительно будущего американской помощи для Киева на фоне отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти.