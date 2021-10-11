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Каждому по 33 000 рублей: в Госдуме заявили о новом размере пенсии

Каждому по 33 000 рублей: в Госдуме заявили о новом размере пенсии

Российских пенсионеров могут ждать существенные изменения в начислении страховой пенсии с 2022 года. В Госдуме предлагают установить размер пенсии около 33 000 рублей.

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