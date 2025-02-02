Красноярцам с инвалидностью помогли пройти стажировку и найти работу

КРАСНОЯРСК, 2 февраля, ФедералПресс. За минувший год 40 жителей Красноярского края с ограниченными возможностями здоровья прошли стажировку и были приняты на работу в рамках новой социальной программы, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
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