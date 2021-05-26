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Главные новости за ночь: столкновение судов в Охотском море, непереносимость чавканья и возобновление карьеры Торреса

Главные новости за ночь: столкновение судов в Охотском море, непереносимость чавканья и возобновление карьеры Торреса

Редакция «МИР 24» подготовила дайджест главных событий за ночь, которые вы могли пропустить. Японское рыболовецкое судно около шести часов утра по местному времени столкнулось с российским в районе города Момбецу у побережья острова Хоккайдо.

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