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Дмитрий Алиев: «В финале Гран-при удалось вылезти с 11-го места на 2-е, показав одну из лучших произвольных в карьере»

Дмитрий Алиев назвал произвольную программу в финале Гран-при одной из лучших в карьере. «Друзья, завершился совсем не так давно финал Гран-при России по фигурному катанию-2023.

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