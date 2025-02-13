Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Всё плюшек больше не будет! Закончились плюшки, однако.Где снаряды, Сырс...
  • Ильдус Мамлеев
    Надо бы и Верховную Раду, одним ударом к Бандере отправить, в стране хаос, анархия, неразбериха. Забросить все крупны...Русские ударили п...
  • Амара Карпова
    Таких как Тихонов, нет уже больше😥😥😥Кто сыграет Штирл...

Пекин нанёс тройной удар по Западу: Мировые разведки поражены, о секретной работе КНР не знал никто

Пекин нанёс тройной удар по Западу: Мировые разведки поражены, о секретной работе КНР не знал никто

Китайская сторона решила продемонстрировать свои военные разработки. Это не могло не стать настоящим ударом для США26 декабря в Китае отмечался день рождения основателя современной республики Мао Цзэдуна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ф
Фил
Пиндосня еще самолет 5 поколения до ума не довела, уже о 6 печалится. Такое же дерьмо выйдет.
Ответить
21 час.
наверх