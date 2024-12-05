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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Олдскульная стратегия в реальном времени Tempest Rising выйдет 24 апреля 2025 года Из...

Олдскульная стратегия в реальном времени Tempest Rising выйдет 24 апреля 2025 года Из...

Олдскульная стратегия в реальном времени Tempest Rising выйдет 24 апреля 2025 годаИздатель Knights Peak и разработчики 3D Realms и Slipgate Ironworks анонсировали дату выхода своей стратегии в реальном времени Tempest Rising.

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