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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Разработка консольных версий Delta Force идет хорошо, но релиз задерживается С оф...

Разработка консольных версий Delta Force идет хорошо, но релиз задерживается С оф...

Разработка консольных версий Delta Force идет хорошо, но релиз задерживаетсяС официальной доступностью кампании Delta Force Black Hawk Down многие начали обращать внимание на следующий большой релиз от Team Jade, а именно на консольную версию Delta Force.

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