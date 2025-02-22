Разработка консольных версий Delta Force идет хорошо, но релиз задерживается С оф...

Разработка консольных версий Delta Force идет хорошо, но релиз задерживаетсяС официальной доступностью кампании Delta Force Black Hawk Down многие начали обращать внимание на следующий большой релиз от Team Jade, а именно на консольную версию Delta Force.
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