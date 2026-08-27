Бизнесу в Крыму и Севастополе дадут отсрочку по страховым взносам

Предприятиям Крыма и Севастополя предоставят отсрочку по уплате страховых взносов. Решение принято для снижения финансовой нагрузки на бизнес и сохранения трудовых коллективов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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