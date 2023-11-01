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Царьград

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Бастрыкин запросил доклад по инциденту с 10-летним мальчиком на секции бокса

Бастрыкин запросил доклад по инциденту с 10-летним мальчиком на секции бокса

После тренировки в спортивном комплексе "Заря" школьнику потребовалась помощь медиков.Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых в Новосибирске доклада о проверке по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после получения 10-летним мальчиком травм на секции по боксу.

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