Бастрыкин запросил доклад по инциденту с 10-летним мальчиком на секции бокса

После тренировки в спортивном комплексе "Заря" школьнику потребовалась помощь медиков.Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых в Новосибирске доклада о проверке по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после получения 10-летним мальчиком травм на секции по боксу.