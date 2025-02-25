25 февраля в Москве и области ожидается резкий перепад дневных и ночных температур

Вторник будет солнечным, днем относительно тепло и безветренно. Ночь станет ощутимо холодней, причем температурный переход может быть стремительным, буквально в течение двух вечерних часов с заходом солнца.
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