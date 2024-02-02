Прогулка по Залу Ваншань, которую стоит запомнить в Genshin Impact: как начать и про...

Прогулка по Залу Ваншань, которую стоит запомнить в Genshin Impact: как начать и пройтиС появлением нового региона в Genshin Impact стали доступны уникальные задания Мира, а некоторые из них оказались скрытыми, как, например, задание «Прогулка по Залу Ваншань, которую стоит запомнить».