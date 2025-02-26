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Царьград

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Маткапитал на третьего ребёнка увеличат до 1 млн рублей с 2025 года

Маткапитал на третьего ребёнка увеличат до 1 млн рублей с 2025 года

Общественная палата предлагает увеличить материнский капитал до 1 млн рублей для третьего и последующих детей с 2025 года.

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