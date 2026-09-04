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Царьград

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Суд в Москве запретил искать соседей для аренды «только из славян»

Суд в Москве запретил искать соседей для аренды «только из славян»

Отныне решением суда запрещено указывать в объявлениях о поиске партнёров по аренде квартиры предпочтения в национальности.

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