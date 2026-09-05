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Русская весна

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«Любить, так королеву, воровать, так миллион» по-украински: НАБУ опубликовало запись с участием чиновника генпрокуратуры (ВИДЕО)

«Любить, так королеву, воровать, так миллион» по-украински: НАБУ опубликовало запись с участием чиновника генпрокуратуры (ВИДЕО)

НАБУ опубликовало запись с участием чиновника генпрокуратуры Украины. На одной из записей фигурант под псевдонимом «Канцлер» заявляет, что любит «всё лучшее», и произносит: «Е… так королеву, воровать так миллион».

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