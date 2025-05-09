Путин поблагодарил иностранных лидеров за участие в праздновании Дня Победы

Президент России Владимир Путин поблагодарил иностранных лидеров и руководителей зарубежных делегаций за то, что они приехали в Москву, чтобы вместе с российским народом отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
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