Кампания „Читаем вместе!” собрала 22 тысячи участников

Национальная детская библиотека им. Иона Крянгэ в сотрудничестве с Министерством культуры и Союзом писателей Республики Молдова провела итоговую конференцию 13-й Национальной кампании по пропаганде чтения „Читаем вместе!”.
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