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Sandra Bullock Revealed A Casting Director’s Gross Request As She Recalled Auditioning For “Every Pervert That Existed” Early In Her Career

Sandra Bullock Revealed A Casting Director’s Gross Request As She Recalled Auditioning For “Every Pervert That Existed” Early In Her Career

“I was in New York, I was a waitress…I was working my way up. Every working actor thinks you will never work again so you just take what you can get and make the most of it.

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