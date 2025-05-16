Мэрия Кишинева приглашает граждан на вечер искусства и вдохновения у Водонапорной башни

В рамках Международного дня музеев и Европейской ночи музеев, 17 мая 2025 года, Музей истории города Кишинев – Водонапорная башня станет пространством для двух ярких событий, наполненных творчеством и атмосферой глубокой эстетики, передает Noi.
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