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Царьград

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Глава ФСБ Бортников и министр КНР Ван Сяохун провели важную встречу в Пекине

Глава ФСБ Бортников и министр КНР Ван Сяохун провели важную встречу в Пекине

Директор ФСБ РФ Александр Бортников провёл переговоры с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном в Пекине.

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