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В Воронеже появится комиссия гордумы по поддержке ветеранов СВО: депутаты утвердили создание новой структуры

В Воронеже появится комиссия гордумы по поддержке ветеранов СВО: депутаты утвердили создание новой структуры

На девятом заседании Воронежской городской Думы 15 июля депутаты поддержали решение о создании постоянной комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции.

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