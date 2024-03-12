В Raiffeisen опровергли угрозы американцев из-за работы банка в России

Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) опровергла информацию о том, что в ходе визита в Вену чиновницы Минфина США Анны Моррис шла речь о возможном введении санкций против кредитной организации из-за ее работы в России.
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