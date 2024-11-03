В Сербии ответили на слова посла Британии об «украинской» Красной армии

Вице-премьер Сербии Александр Вулин ответил на слова посла Великобритании Эдварда Фергюсона о том, что Третий украинский фронт Красной армии, освобождавший Югославию в ходе Второй мировой войны, «на 70 процентов состоял из украинцев».