В Сербии ответили на слова посла Британии об «украинской» Красной армии

Вице-премьер Сербии Александр Вулин ответил на слова посла Великобритании Эдварда Фергюсона о том, что Третий украинский фронт Красной армии, освобождавший Югославию в ходе Второй мировой войны, «на 70 процентов состоял из украинцев».
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