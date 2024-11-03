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В Сербии ответили на слова посла Британии об «украинской» Красной армии

В Сербии ответили на слова посла Британии об «украинской» Красной армии

Вице-премьер Сербии Александр Вулин ответил на слова посла Великобритании Эдварда Фергюсона о том, что Третий украинский фронт Красной армии, освобождавший Югославию в ходе Второй мировой войны, «на 70 процентов состоял из украинцев».

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Комментарии
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федор
Дебил мелкобритовский ! Учи историю ушлёпок . Хотя твоей некогда великой империи приходит окончательный писец. Вы сейчас уже способны только гадить ….
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5 час.

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