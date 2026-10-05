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Лекции о воде, навигации и шлюзах Москвы-реки прочитают на речных электросудах столицы

Лекции о воде, навигации и шлюзах Москвы-реки прочитают на речных электросудах столицы

Пассажиры регулярных речных маршрутов Москвы смогут послушать новый цикл научно-популярных лекций. Его подготовили ГКУ «Организатор перевозок» Департамента транспорта Москвы и Политехнический музей.

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