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Царьград

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Балтийский завод начал испытания лайнера "Владимир Жириновский"

Балтийский завод начал испытания лайнера "Владимир Жириновский"

Балтийский завод начал ходовые испытания круизного лайнера "Владимир Жириновский" проекта PV300VD. Судно будет передано заказчику осенью текущего года, а тестирование его систем проводится в акватории Финского залива в реальных условиях.

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