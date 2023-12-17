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iDNES: ВС РФ продвигаются по всей зоне СВО, ситуация для ВСУ катастрофическая

iDNES: ВС РФ продвигаются по всей зоне СВО, ситуация для ВСУ катастрофическая

Обозреватель чешского издания iDNES Адам Гаек заявил, что в начале зимнего сезона ВС Украины полностью перешли в оборону, а российские военные пошли в наступление, усиливая давление по всей линии боесоприкосновения.

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