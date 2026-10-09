Пожар в дата-центре «Яндекса» оставил Ростовскую область без сервисов

В Ростовской области с утра 8 октября наблюдаются перебои в доступе к десяткам сайтов и приложений, включая «Госуслуги», «ВКонтакте» и Wildberries, из-за пожара в дата-центре «Яндекса» в Рязанской области после удара беспилотника.