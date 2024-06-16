Зэки, причастные к ИГИЛ* выбили решётку в камере и незаконно удерживают сотрудников изолятора.Установлены личности пятерых захватчиков ростовского СИЗО.
Стали известны имена захватчиков СИЗО в Ростове-на-Дону
Комментарии
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Yura Gladkoborodov
Без "своего" среди охраны не обошлось или они там все в уши друг друга "долбят"
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11 час.
Алекс Сэм
Как б**** выбили решётку в камере? Служил в армии в конвое , по ходу службы бывал в тюрьмах там решётки так заделаны, что их бульдозером хрен сковырнёшь.
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9 час.
НС
Наталья Середа
Ну вот опять лозунг МВД на устах.ОШИБАТЬСЯ МОЖНО,ВРАТЬ НЕЛЬЗЯ.
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2 час.
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