Стали известны имена захватчиков СИЗО в Ростове-на-Дону

Yura Gladkoborodov Без "своего" среди охраны не обошлось или они там все в уши друг друга "долбят"

Алекс Сэм Как б**** выбили решётку в камере? Служил в армии в конвое , по ходу службы бывал в тюрьмах там решётки так заделаны, что их бульдозером хрен сковырнёшь.