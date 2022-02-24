Авиавласти РФ сообщили о закрытии воздушного пространства страны у границ Украины

Украина также объявили о полном закрытии своего воздушного пространства.Авиационные власти России сообщили о закрытии воздушного пространства страны в западной части, на границе с Украиной и Белоруссией, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Украина также объявили о полном закрытии своего воздушного пространства.Авиационные власти России сообщили о закрытии воздушного пространства страны в западной части, на границе с Украиной и Белоруссией, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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