The Moscow Post

350 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Уже наполняетсяСеверо-Крымский к...
  • Yvan
    Фашисты применяют фашисткие методы. Чему удивляться, это следовало предвидеть.Военные Украины и...
  • Светлана Снегина
    вот такая демилитаризация74 объекта военно...

Авиавласти РФ сообщили о закрытии воздушного пространства страны у границ Украины

Авиавласти РФ сообщили о закрытии воздушного пространства страны у границ Украины

 Украина также объявили о полном закрытии своего воздушного пространства.Авиационные власти России сообщили о закрытии воздушного пространства страны в западной части, на границе с Украиной и Белоруссией, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх