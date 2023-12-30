Орловцы рассказали, как проведут новогодние праздники в 2024 году

Новогодние праздники остаются семейным событием – таковы результаты опроса SuperJob среди орловцев. Предложив ответить людям на вопрос: где вы проведёте январские каникулы, 38% признались, что большую часть проведут дома.
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