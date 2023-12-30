Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

84 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    это не капе не выдвинула, это сам зюгандон себя задвинут от страха в очередной раз опозориться... у красно-коричневых...КПРФ не выдвинула...
  • Эльдар Алиев
    Вечная Память Героям🇷🇺🙏🙏🙏🙏🙏💐💐💐💐💐💐💐💐Царство небесное 🙏Участнику СВО из ...
  • лина любимцева
    Таких уродов НЕЛЬЗЯ выпускать из психушек. Или усыплять. Укол - он уснул, и все... Хватит с ним  валандаться. Сегодня...Проститутка из Ор...

Орловцы рассказали, как проведут новогодние праздники в 2024 году

Орловцы рассказали, как проведут новогодние праздники в 2024 году

Новогодние праздники остаются семейным событием – таковы результаты опроса SuperJob среди орловцев. Предложив ответить людям на вопрос: где вы проведёте январские каникулы, 38% признались, что большую часть проведут дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх