“Republicans across the most competitive House and Senate races have settled on a closing pitch ahead of Election Day: Democrats are too extreme to be given control of Congress,” the Wall Street Journal reports.
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