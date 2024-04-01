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Пётр Толстой "отжёг" в интервью французскому телеканалу

Пётр Толстой "отжёг" в интервью французскому телеканалу

Пётр Толстой "отжёг" в интервью французскому телеканалу Вы знаете, друзья, я услышал настоящую музыку! Этой музыкой стали для меня слова Петра Толстого, сказанные в адрес наших заклятых французских друзей со всей "пролетарской прямотой".

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Архангел
https://youtu.be/92WEnAH7sUI
Яков Кедми про Макрона и французов на Украине, про НАТО на Украине. март 2024
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