Пётр Толстой "отжёг" в интервью французскому телеканалу Вы знаете, друзья, я услышал настоящую музыку! Этой музыкой стали для меня слова Петра Толстого, сказанные в адрес наших заклятых французских друзей со всей "пролетарской прямотой".
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