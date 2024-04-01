Пётр Толстой "отжёг" в интервью французскому телеканалу Вы знаете, друзья, я услышал настоящую музыку! Этой музыкой стали для меня слова Петра Толстого, сказанные в адрес наших заклятых французских друзей со всей "пролетарской прямотой".