Страна и люди
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Страна и люди

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Таиланд направил России письмо после убийства брата и сестры в Паттайе. «Удар по доверию»

Таиланд направил России письмо после убийства брата и сестры в Паттайе. «Удар по доверию»

МИД Таиланда направил Лаврову письмо в связи с убийством россиян в Паттайе МИД Таиланда направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором выразил соболезнования из-за убийства россиян Дианы и Романа Назимовых тайскими преступниками.

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