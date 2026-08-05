Таиланд направил России письмо после убийства брата и сестры в Паттайе. «Удар по доверию»

Страна и люди

МИД Таиланда направил Лаврову письмо в связи с убийством россиян в Паттайе МИД Таиланда направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором выразил соболезнования из-за убийства россиян Дианы и Романа Назимовых тайскими преступниками.